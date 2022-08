La dernière option pour que Cristiano Ronaldo quitte Manchester United serait…

La dernière chance de Cristiano Ronaldo de quitter Manchester United passe par un transfert au Borussia Dortmund. Hypothèse sur laquelle Jorge Mendes travaille activement ces dernières heures.

Ronaldo reste déterminé à quitter Old Trafford cet été pour jouer dans la très convoitée Ligue des champions. Alors que Manchester United continue d’affirmer que le joueur de 37 ans n’est pas à vendre, cette position n’a pas encore été testée après avoir reçu une offre concrète.

Mais des sources des Red Devils, ont déclaré à CBS Sports, disent qu’il y a un sentiment croissant, du moins au sein du département de football, de permettre à Ronaldo de partir.

Le propriétaire du club, Joel Glazer, est le plus virulent contre une sortie, car son désir serait de garder Ronaldo et a souligné à plusieurs reprises sa valeur commerciale lors de discussions internes au club. Cependant, le nouveau manager Erik ten Hag préférerait désormais le laisser partir si une offre raisonnable était présentée pour United.

Ten Hag s’est senti «aveuglé» par l’absence de Ronaldo pendant une grande partie de la pré-saison et il y a toujours des tensions entre eux. Ronaldo n’est pas entièrement convaincu par la tactique mise en place par Ten Hag, ni par la manière dont il dirige les entraînements.

Ronaldo est tellement prêt à déménager au Borussia Dortmund. Non seulement pouvoir jouer en Ligue des champions est attrayant, mais aussi avoir la possibilité de se battre pour le titre de Bundesliga et, ce faisant, de devenir le premier joueur à remporter le championnat d’Allemagne, la Premier League, la Ligue et la Serie A.