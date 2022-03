La défense extrême que Ronaldinho a faite de Messi pour les supporters du PSG

Le Paris Saint-Germain a un problème de population à plusieurs endroits. L’un d’eux et dont on parle peu est le but. Bien que ce domaine soit dominé par deux noms, Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, la vérité est que le PSG a deux autres noms brillants avec lesquels ils ne savent pas quoi faire : Sergio Rico et Alphonse Areola.

Nous parlons maintenant spécifiquement d’Alphonse Areola. Il est le gardien remplaçant de West Ham United en Premier League, mais sauve régulièrement en Ligue Europa, où il s’est qualifié pour les quarts de finale avec les Hammers.

Que va faire Areola ?

Cependant, on ne sait pas très bien ce qu’il adviendra de lui une fois la saison 2021-22 terminée. Areola est déjà prêté pour la troisième année consécutive (Real Madrid en 2019-2020, Fulham FC en 2020-21 et maintenant à West Ham en 2021-22) et bien que le club londonien dispose le plus d’une option d’achat, il est probable que ils ne l’utiliseront pas, donc je reviendrais au PSG.

À Paris, il est clair que Navas et Donnarumma continueront d’être titulaires et remplaçants, avec un troisième gardien (peut-être Lettelier) occupant occasionnellement le banc.

Ni Rico ni Areola ne veulent ce rôle relégué, mais il n’y a pas non plus de bonnes offres. De nombreux fans de West Ham pensent qu’ils devraient définitivement le signer.