La défense emphatique de Pep Guardiola face aux critiques de Lionel Messi

L’ancien entraîneur et joueur de Barcelone a tenu compte des critiques que la star argentine a reçues après sa nouvelle distinction.

Lionel Messi a reçu son septième Ballon d’Or lundi après-midi et continue d’écrire son histoire dans le football mondial. L’événement, organisé au Théâtre du Châtelet à Paris, a déclaré la star argentine la plus en vue de l’année 2021 et a suscité bonheur et colère dans l’environnement.

Le capitaine de l’équipe nationale argentine a rivalisé main dans la main avec Robert Lewandowski jusqu’au dernier moment, après des figures des meilleures équipes du monde comme Kylian Mbappé. Neymar Jr, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, entre autres, seront sur la route.

Pep Guardiola, ancien entraîneur de La Pulga à Barcelone, n’a pas compris les vives critiques du meilleur joueur du monde et a réagi : «Ne me posez pas de questions là-dessus, c’est ce que c’est. On ne peut jamais dire qu’il est injuste que Leo Messi remporte un Ballon d’Or. Ses performances sont trop bonnes. Allez ! C’est un spectacle, une bonne affaire pour rendre le football plus divertissant. Je tiens également à féliciter Alexia, Pedri et tous les gagnants. Bien sûr, aussi à Leo Messi pour un nouveau prix. Je ne suis pas le seul à dire s’il le mérite ou non. Ce n’est jamais injuste que je le gagne».

Pour terminer, il a déclaré : «Lewandowski aurait aussi pu le gagner, avec ce qu’il a fait cette saison et la dernière, avec Hans Flick et maintenant avec Nagelsmann.»

«Pour le nombre de buts et la qualité qu’il a, il aurait également été juste pour lui de le gagner; mais à ce niveau tous les candidats ont des saisons incroyables dans leurs clubs et s’ils sont là, c’est parce qu’ils le méritent».