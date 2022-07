La déclaration de Joan Laporta qui annonce le retour de Messi

Dans une interview avec ESPN, le président du FC Juan Laporta a évoqué la possibilité d’un retour de Messi au Camp Nou. Le patron du club Catalan n’a pas caché sa volonté.

En été 2021, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone pour signer le Paris Saint-Germain. Le départ de l’international argentin n’était pas appréciable. Cependant, Joan Laporta lui veut un départ majestueux et lui ouvre les portes du Camp Nou. «J’espère et je souhaite que le chapitre de Messi au Barça ne soit pas terminé. Il est de notre responsabilité de veiller à ce qu’il soit toujours ouvert, qu’il y ait un moment où le retour puisse avoir lieu et qu’il ait une fin bien plus splendide que celle qu’il a eue», a déclaré le président blaugrana dans une interview à ESPN.

Juan Laporta a avoué se sentir redevable à la star argentine, transférée au PSG à l’été 2021. «Ouais ! Moralement, en tant que président du Barça, je pense avoir fait ce que j’avais à faire. Mais, aussi en tant que président du Barça et sur le plan personnel, je pense que je suis redevable à Messi», a-t-il assumé, en marge d’une rencontre avec les responsables du Real Madrid et de la Juventus, avec le thème de la Superliga sur la table.