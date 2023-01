La décision drastique qu’Angel Di María a prise concernant son avenir après le mondial

Ángel Di María a été l’un des joueurs les plus influents et les plus talentueux de ces dernières années. Après être devenu champion du monde avec l’équipe nationale, l’athlète a dû prendre une décision importante.

Apparemment, l’attaquant argentin a déclaré qu’il se sent actuellement très bien dans la ville de Turin où sa famille l’accompagne lorsqu’il joue pour la Juventus. Cela s’est exprimé après le match face à l’équipe de l’Atalanta, rapporte Critical Voices.

Rappelons qu’Angel Di María évolue en Italie pour la Juventus. Ce club a subi une terrible sanction qui signifie que tout le problème financier de la vente et de l’achat des joueurs est en jeu.

Pour tout cela, comme si cela ne suffisait pas, l’institution sportive a retiré une somme de 15 points du même tableau de classement, ce qui affecte grandement les performances de l’une des meilleures équipes d’Europe. De cette façon, l’attaquant a remis les choses à leur place.

De plus, le contrat d’Ángel Di María courra jusqu’en juin de cette année. A partir de là, on verra ce qui se passe avec lui et les autres joueurs qui pourraient quitter définitivement le groupe.

Pour autant que l’on sache, l’une des possibilités est que l’attaquant argentin revienne jouer en Argentine dans le club où il est né, Rosario Central.

Rien n’est encore certain, mais cela pourrait être une bonne proposition sachant qu’il ne lui reste plus beaucoup de temps pour continuer à jouer professionnellement.