La décision désespérée prise par le Borussia Dortmund avec Erling Haaland

L’entraîneur argentin a pris en charge le dysfonctionnement de l’équipe et a déclaré que le seul moyen d’y parvenir est avec le temps. «Nous avons un bon groupe qui cherche l’équilibre», a-t-il reconnu.

Le PSG est à égalité avec l’avant-dernière Ligue 1 et affiche à nouveau une piètre performance. Bien qu’il ait maintenu la position du ballon tout au long du match, il n’a pas pu venir à bout d’une équipe qui le tenait en échec et aurait même pu condamner le duel. Après le match, Mauricio Pochettino a pris la parole et a pris en charge le moment déroutant que traverse une équipe pleine de stars.

«Je suis le premier responsable, ce n’est pas qu’on donne tout et la responsabilité appartient aux joueurs. La responsabilité passe par le staff technique. Aujourd’hui la première partie nous a coûté, on a fait des erreurs dans la construction par derrière avec une équipe qui cherche les erreurs du rival. On s’est trompé sur le chemin de la construction et là la responsabilité incombe à l’entraîneur», a-t-il déclaré sans hésiter.

Et, dans le même ordre d’idées, il a poursuivi son analyse : «En seconde période on s’est amélioré, on a corrigé des situations, on s’est créé de meilleures occasions, ça aurait été dommage de perdre le match. On s’était fait des occasions d’égaliser et à la fin, nous l’avons égalé avec le but de Mauro. C’est un résultat juste.»

Puis, il a évoqué ce dont il a besoin pour atteindre la performance avec autant de chiffres : «C’est une tâche difficile de trouver le fonctionnement optimal et cela prend du temps. Nous avons de grands chiffres, mais ils ont besoin de trouver leurs espaces et de les partager un bon groupe qui cherche l’équilibre et ces Matches arrivent à une densité compétitive qui n’est pas facile et surtout si les façons de construire sont mauvaises face à la perte. Il a fallu souffrir pour égaliser.