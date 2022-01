La décision de Dembélé qui pourrait coûter plus de 100 millions à Barcelone

O’Jogo assure que Joao Félix partira pour la Première Ligue et que l’attaquant uruguayen Darwin Nuñez sera son remplaçant à l’Atlético Madrid.

João Félix est arrivé au Club Atlético de Madrid lors de la saison 2019/20 en échange de 126 millions d’euros de Sport Lisboa et Benfica et le Portugais n’a pas encore rejoint l’équipe espagnole. Et le Manchester City de Josep Guardiola pourrait en profiter et le prendre pour 70 millions.

Mundo Deportivo a fait écho à ce qui a été rapporté par O’Jogo sur l’avenir de Joao Félix. Même si le Portugais n’a pas fini d’exploser dans l’équipe de Simeone, Aleti a beaucoup confiance en lui. Même si un appel de Manchester pourrait faire dire au revoir aux Portugais.

Tout semble indiquer que l’Atlético Madrid devra beaucoup bouger sur le Summer Pass Market. A l’éventuel remplacement de Luis Suárez, avec Dušan Vlahović le favori, il faudrait ajouter quelqu’un qui occuperait le rôle de Joao et l’élu serait le joueur uruguayen de Benfica Darwin Nuñez.

Combien de buts Joao Felix a-t-il marqué à l’Atletico Madrid

Joao Félix est arrivé comme une grande promesse à l’Atlético Madrid, bien que ses performances n’aient pas été stellaires, ses chiffres au Colchonero sont tout à fait acceptables. Les Portugais ont disputé 93 matchs, marquant 22 buts et distribuant 11 passes décisives.