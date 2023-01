La décision choquante qu’Iker Casillas a révélée à ses partisans

En 2020, le gardien du Real Madrid et de l’équipe nationale espagnole a décidé de dire adieu au football pour toujours. Après avoir partagé un message petit mais émouvant via ses réseaux sociaux, il a informé ses followers qu’il raccrocherait les gants.

Cette décision difficile était due aux problèmes cardiaques que Casillas a subis au début de 2019. Ainsi, après avoir mené son pays à la coupe du monde lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud et accompagné le Real Madrid dans trois ligues de champions, il a décidé de dire au revoir à le sport.

Mais, l’ancien sportif n’a pas dit adieu aux réseaux sociaux ni à son fidèle entourage de fans. Après être devenu créateur de contenu sur la plateforme Tik Tok, il a décidé de s’ouvrir à de nouvelles opportunités.

Par conséquent, Iker fera partie de la communauté du streaming avec sa nouvelle chaîne Twitch après avoir défendu le maillot du Real Madrid pendant 25 ans.

Le 27 décembre, Iker annonçait sur son compte Twitter : «Vous m’avez convaincu : une nouvelle aventure ici sur Twitch.» Son premier flux était le repêchage de la Kings League. Cependant, ce n’était pas le plus regardé en raison d’une forte concurrence et de personnages puissants sur la plateforme.

Une nouvelle année arrive et de nouvelles aventures au sein de Twitch. Personne ne sait ce qui attend l’ancien footballeur qui a su porter le maillot des Merengues, la seule chose sûre est que ses followers sont impatients de découvrir sa nouvelle et plus récente facette : créateur de contenus.

Iker Casillas sur Messi

Lors de la Coupe du monde au Qatar, Iker a été invité à la programmation du 11 décembre pour avoir été l’un des meilleurs gardiens du Real Madrid.

Dans cette émission, l’ancien footballeur a dédié les mots suivants aux gardiens de but qui affronteraient Messi : «Il faut toujours être concentré quand on affronte Messi. Un gardien de but ne peut pas passer ne serait-ce qu’une seconde sans regarder les adversaires ou les joueurs, vous avez être attentif quand Messi prend le ballon pour protéger ton but».