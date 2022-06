La décision attentat à la bombe que le PSG aurait prise sur l’avenir de Neymar

Selon ce qu’ils assurent, le Paris Saint Germain aurait communiqué au crack brésilien qu’il ne serait pas pris en compte pour la saison prochaine.

L’élimination contre le Real Madrid au Santiago Bernabéu, dans le cadre des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League, a été décisive pour que les propriétaires du Paris Saint Germain imaginent un remplaçant important pour ce que sera la saison 2022/23.

Le renouvellement de Kylian Mbappé étant déjà consommé, la nouvelle était connue que Neymar n’est pas pris en compte pour le projet qui débutera dans quelques jours.

Au cours de la matinée de ce mardi, on a appris que de l’institution parisienne, ils avaient dit au crack brésilien de chercher une nouvelle destination pour le début du second semestre.

Selon des informations, le conseil d’administration du club s’est lassé de l’indiscipline qui caractérise le joueur.

L’émir du Qatar, propriétaire du PSG, serait déçu du niveau qu’a affiché le numéro 10 l’an dernier, surtout compte tenu du renouvellement millionnaire du contrat qu’il a eu en 2021.

Ils assurent que le joueur n’est pas un professionnel alors qu’il vient à l’entraînement et, non plus, quand il doit récupérer après les parties.

Il ne fait aucun doute que le salaire est très élevé, ce qui serait un obstacle pour n’importe quelle équipe dans le monde qui souhaite avoir ses services.

C’est pour cette raison qu’au cas où une vente importante ne se concrétiserait pas, la possibilité de le prêter est une variable qui est perçue favorablement.