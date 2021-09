La curieuse raison pour laquelle Cristiano Ronaldo a déménagé et la moquerie originale d’Evra

Le match nul des Parisiens avec Bruges a suscité d’interminables réactions et Michael Owen, Ballon d’Or 2001, a assuré que la star argentine «affaiblit l’équipe de Mauricio Pochettino».

Les débuts de Lionel Messi en Ligue des champions avec le PSG ne se sont pas déroulés comme prévu. Son apparition en tant que titulaire a suscité beaucoup d’attente puisque ce serait la première fois que la star argentine partagerait le terrain avec Kyliam Mbappé et Neymar, le trident rêvé que le monde du football souhaitait voir mais ne gravitait pas dans le duel avec Bruges.

Cela a suscité une vague de critiques, notamment de la part des médias français, mais au cours de la journée des voix de personnalités importantes sont apparues qui se sont jointes aux questions. L’un d’eux était Michael Owen, Ballon d’Or en 2001, qui a utilisé une phrase cinglante pour mener à bien son analyse de ce qui a été vu.

«Autant nous bavent sur eux, sur cette équipe du PSG avec ces attaquants, ce sont tous des joueurs phénoménaux à part entière, mais les trois ensemble le rendent plus faible pour moi et je ne comprends vraiment pas pourquoi ils sont l’un des les favoris pour la Ligue des champions League», a tiré à la surprise de beaucoup.

Et il a redoublé le pari : «J’ai presque l’impression que signer des joueurs comme Donnarumma et Sergio Ramos leur donne une meilleure chance de gagner que de signer quelqu’un comme Messi. Je pense que les équipes anglaises (Chelsea, Liverpool, Manchester City et Manchester United) sont très, très supérieures»

L’équipe parisienne, qui mène la Ligue 1 avec cinq victoires d’affilée, accueillera l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes dimanche pour la sixième journée du tournoi national et ne rejouera la Ligue des Champions que le mardi 28 septembre en France. contre Manchester City de Josep Guardiola.