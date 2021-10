La curieuse blessure qui laisserait Erling Haaland sans jouer jusqu’à l’année prochaine

Le Norvégien souffre d’une maladie de la hanche et pour récupérer au mieux, il pourrait rester à l’écart du terrain jusqu’en 2022. Qu’est-ce qu’il a ?

Les pires craintes du Borussia Dortmund semblent se réaliser. Tout indique que le BVB ne pourra plus compter sur Erling Haaland pour le reste de l’année.

C’est ce qu’a révélé Jan Aage Fjörtoft, ancien joueur norvégien et ami proche de la famille de l’attaquant, provoquant un choc en majuscules chez les fans du Signal Iduna Park.

«Il se peut que le match contre l’Ajax (0-4) ait été le dernier du reste de l’année», a-t-il expliqué dans des déclarations qui ont été reprises par la télévision de son pays.

Selon le journal allemand Bild, Haaland aurait une déchirure musculaire au niveau du fléchisseur de la hanche et il serait impossible d’envisager une récupération à court terme.

De son côté, Marco Rose, l’entraîneur de Dortmund a préféré être prudent et a évité de donner une date pour son retour : «Je ne suis pas médecin. Je préfère ne pas spéculer. Erling sera absent, nous ne l’aurons pas avant quelques semaines. Il a une blessure aux fléchisseurs de la hanche qui ne vous permet tout simplement pas de jouer.»

Haaland était à peine revenu la semaine dernière d’une autre blessure musculaire, marquant deux buts lors d’une victoire 3-1 sur Mayence.

Entre la Bundesliga, la Ligue des champions et le Pokal, le joueur raterait un total de 12 matchs. La perte de l’attaquant, qui a inscrit 13 buts cette saison, est on ne peut plus sensible aux aspirations du Borussia.