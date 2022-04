La critique explosive d’une légende du football contre Simeone et l’Atlético Madrid

Après avoir retrouvé le parcours de l’Atlético Madrid, Diego Simeone semble de nouveau en difficulté après les défaites subies contre Manchester City, pour la Ligue des champions, et contre Majorque, lors de la dernière date du championnat d’Espagne.

Les reproches des journalistes et des supporters, principalement, sont dus à la tactique utilisée par Diego Simeone lors de la confrontation entre l’Atlético Madrid et Manchester City en quart de finale de la compétition internationale.

Là, l’entraîneur argentin a organisé une manière de jouer extrêmement défensive pour l’équipe «Colchonero» qui a suscité des critiques dans de nombreux endroits.

L’une des figures qui a répudié le style de jeu de l’Atlético Madrid était l’ancien joueur légendaire Marco Van Basten qui a déclaré :

«C’est légal, c’est permis, mais quand on voit à quel point c’est défensif… Je suis surpris qu’une équipe avec dix derrière pendant les 90 minutes en essayant simplement d’éviter le but adverse».

Dans le même ordre d’idées, le Néerlandais a ajouté : «João Félix et Antoine Griezmann, des joueurs qui ont coûté 300 millions d’euros à eux deux, défendent les 90 minutes. En tant que joueur, je dirais : “Entraîneur, je suis devant, et quand on récupère le ballon, ils doivent jouer très vite avec moi parce que je peux faire quelque chose devant.” Mais il y en avait dix dans sa région !»

Van Basten et un changement de règle

De plus, l’ancien attaquant de Milan a ajouté à propos de l’ approche de l’équipe de Madrid : «Ils pourraient bien le faire maintenant, car dans cette situation, vous ne pourriez jamais être hors-jeu. C’est tellement difficile de marquer un but… Ce n’est pas amusant à regarder, Ce n’est pas amusant pour les gens. Ce serait normal qu’ils se désabonnent et qu’ils aillent regarder Netflix ou autre chose.»

Enfin, Van Basten a conclu : «En tant qu’association de football, comme la FIFA, vous devez vraiment commencer à réfléchir à la manière de rendre le football amusant et engageant. Parce que ce n’est pas amusant. Il n’y a personne à blâmer, un entraîneur peut faire ça, mais ce n’est vraiment pas amusant à regarder.»