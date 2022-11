La cousine de Pilar Rubio s’en prend durement à elle : «Elle s’est comportée avec moi comme…»

La police vérifie si c’est le footballeur anglais qui a utilisé son compte bancaire pour acheter des vêtements féminins et les envoyer au domicile de sa victime présumée.

Mason Greenwood continue d’être un autre casse-tête pour la police britannique. Le jeune footballeur, qui avait déjà été déclaré libre sous caution il y a un mois pour son accusation de tentative de viol, a une fois de plus fait son affaire.

Si au milieu du mois d’octobre dernier, il avait déjà été arrêté pour avoir violé la condition de sa liberté sous caution pour avoir tenté de contacter sa victime présumée, il a maintenant récidivé.

Le joueur de Manchester United fait à nouveau l’objet d’une enquête de la police après des allégations selon lesquelles il aurait violé, une nouvelle fois, la condition de contacter sa victime présumée lors du paiement de vêtements de créateurs sur Internet, comme il l’affirme en exclusivité ‘The Sun’. Un achat qu’il a effectué vendredi dernier et qu’il avait envoyé au domicile de sa compagne, Harriet Robson.

Accusé d’avoir acheté des vêtements à sa victime présumée

Déjà lors de sa dernière visite au tribunal, Greenwood avait été averti par le juge en référence au fait que les conditions de sa libération sous caution sont toujours en vigueur, interdisant ainsi tout type de contact, direct et indirect, avec sa victime présumée.

Cependant, il semble qu’il ne se conforme pas, et c’est que vendredi, le compte bancaire du footballeur a été utilisé pour acheter des vêtements pour femmes d’une valeur de 100 euros dans la marque de mode Luxe To Kill. Un achat dans lequel il était précisé que l’envoi était à l’adresse de votre ex-partenaire.

Cependant, le tabloïd britannique a contacté des sources proches du footballeur, qui affirment qu’il n’avait pas commandé les vêtements en ligne. De plus, ils précisent que l’accusé plaidera coupable aux accusations lors de sa prochaine comparution devant le tribunal , le 10 février.

Greenwood a été arrêté en janvier dernier à la suite de quelques images et vidéos où sa compagne de l’époque, Harriet Robson, l’accusait de violences de genre, partageant des images des coups présumés que le footballeur anglais aurait assénés.

En outre, il l’accuse d’une tentative de viol en octobre 2021 et de comportements contrôlants et coercitifs entre novembre 2018 et octobre 2022, notamment menaces, outrage et contrôle de ses réseaux sociaux.