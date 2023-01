La Coupe du Monde de Lionel Messi était fausse !

Une histoire comme on les aime, de celles qui ressortent toujours plus ou moins longtemps après un grand événement. Celle-ci met en scène Lionel Messi et la fameuse photo de lui soulevant la Coupe du monde dans le stade de Lusail, devenue avec ses plus de 74 millions de clics la plus likée de l’histoire d’Instagram.

Il se trouve que le capitaine argentin portait en réalité un faux trophée sur cette photo, et qu’il n’était pas au courant. Il avait récupéré sans le savoir une réplique plus vraie que nature fabriquée par un couple de supporteurs venu de Buenos Aires.

Le site Clarin révèle une incroyable anecdote qui a trompé tous les acteurs présents au stade ce soir-là et explique comment la fausse Coupe du monde a atterri dans les bras de la «Pulga» sans que celui-ci ne se doute que quelque chose.

Après la victoire face aux Bleus aux tirs au but, deux supporters dans les tribunes, Paula et Manuel, ont vu passer un proche de l’un des joueurs argentin Leandro Paredes. Ils lui ont confié un trophée qu’ils avaient eux-mêmes fabriqué en espérant que cette personne leur obtiendrait une dédicace du milieu de terrain.

La copie n’a donc rien de conforme (qui a bien été soulevé par Messi sur le podium) mais ressemble à s’y méprendre à l’original, pesant cinq kilos, faite de résine et de quartz avec une peinture en or.

Le proche de Paredes a pris le faux trophée et l’a emporté sur la pelouse. Selon Clarin, deux coupes du monde sont alors sur le terrain à ce moment-là, circulant de joueur en joueur. Dans l’euphorie générale personne ne remarque cette anomalie mais c’est bien le faux trophée qui a fini par atterrir entre les mains de Messi parti à la rencontre des supporters argentins puis mitraillé par les photographes.

Juste après cette scène, un photographe présent sur la pelouse a entendu un échange entre Messi et Di Maria. «Di María a dit à Messi qu’il avait effectué son tour d’honneur avec un faux et que c’est lui qui avait le vrai», a confié le photographe au site argentin.

Effectivement, en scrutant bien la coupe soulevée par Messi, quelques petits détails à la base du trophée permettent de confirmer qu’il s’agit bien d’une copie. L’attaquant argentin aurait été contrarié en apprenant la nouvelle avant de relativiser. Qu’importe le trophée brandi, l’image, symbolique, reste très forte.

Les propriétaires du faux trophée ont, eux, pu récupérer leur œuvre. Celle-ci a même été dédicacée par cinq joueurs, dont Leandro Paredes et Angel di Maria, mais pas par Lionel Messi.