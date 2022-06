La conversation entre De Jong et Lewandowski qui excite les fans de Barcelone

Le joueur français de Séville, Jules Koundé, a un contrat jusqu’en 2024, avec une clause de résiliation de 90 millions, mais il veut quitter son club cet été car il veut continuer à grandir dans sa carrière. Compte tenu de cela, le club de Séville a promis de le vendre mais seulement si une offre intéressante lui parvient dans cette fenêtre de transfert.

Malgré les offres de Newcastle et de Chelsea, qui acceptent de payer sa clause, l’idée du footballeur est de jouer pour le FC Barcelone. Il sait que Xavi Hernandez le veut pour son équipe et est convaincu que sous sa tutelle, il pourra atteindre un très haut niveau avant la Coupe du monde Qatar 2022.

Pour le moment, le défenseur central français a stoppé son départ pour l’Angleterre et son intention serait que Séville accepte une offre comprise entre 60 et 65 millions d’euros du FC Barcelone, permettant ainsi à l’équipe blaugrana d’économiser au total 25 millions et ne pas toucher au paiement de sa vaste clause de résiliation.

Koundé sait que le FC Barcelone est très limité par sa situation financière et n’est évidemment pas en mesure de rivaliser avec Chelsea ou Newcastle en termes d’argent. Pour cette raison, il essaierait d’aider le club de cette manière, car eux et lui souhaitent qu’une éventuelle négociation ait lieu.

Cette situation se serait très bien passée à Barcelone, car contrairement à ce qui s’est passé avec Lionel Messi et d’autres joueurs du club, le Français aurait démissionné de beaucoup d’argent et d’autres types de problèmes pour se rendre au FC Barcelone. Malgré cela, depuis Séville, ils n’ont rien confirmé et les négociations se développeraient pour le moment.