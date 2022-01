La conversation de Neymar avec Messi qui a changé l’histoire du Brésilien au Barça

Buts, passes décisives, tous les titres possibles et beaucoup de performances mémorables. L’étape de Neymar Júnior au FC Barcelone a été extrêmement réussie. Mais le début n’a pas été facile.

L’adaptation a été dure. Tout lui a coûté : le rythme du jeu, la pression due à l’attente de sa signature, la philosophie culée, et même l’entente avec ses coéquipiers.

Heureusement, la fissure qui a émergé à Santos a eu le soutien de la meilleure référence du club. Une discussion avec Lionel Messi, selon le souvenir du meneur de jeu de São Paulo , a absolument tout changé.

Savoir qu’il avait le soutien et la confiance du meilleur footballeur de la planète lui a fait perdre un poids et, petit à petit, il a réussi à lâcher prise.

«Je me souviens encore aujourd’hui du match contre Bilbao, quand je pleurais dans les toilettes du vestiaire. Messi s’est approché de moi et m’a demandé pourquoi je pleurais. Je lui ai expliqué, avec un Espagnol qui l’était plus ou moins : “Je ne peux pas jouer, je ne peux pas être moi-même”. Il m’a dit : ‘Ne t’inquiète pas, je suis là pour t’aider. Continue comme ça’. Je pense que c’était le soutien dont j’avais besoin à l’époque. Et cela a tout changé. J’ai commencé à me sentir plus soulagé», a raconté le 10 du Brésil, dans son documentaire Netflix intitulé Perfect Chaos.

Le génie argentin a également partagé comment il a vécu cette conversation et la première année de Ney au Camp Nou : «Je l’ai vu. Je suis arrivé. Il est entré rapidement et il avait la tête baissée et tout d’un coup j’ai réalisé qu’il pleurait et j’ai été surpris. C’était pour le réconforter et surtout le rassurer pour qu’il lâche prise et ne pense à rien d’autre qu’à jouer au foot, car sa situation n’était pas facile du tout, à cause de tout ce dont on parlait, à cause de toutes les attentes qui avait été généré par ce qui avait été fait auparavant à Santos. Il avait un poids assez important sur le dessus qui ne lui permettait pas de se lâcher complètement.

Le septuple vainqueur du Ballon d’Or sait que son partenaire actuel au PSG affirme que son soutien a été essentiel pour lui permettre de briller au Barça.

Cependant, il pense que tout le mérite revient à celui né en 1992 : «Je ne lui ai jamais rien appris. Je pense juste qu’il grandissait et s’améliorait, comme c’est normal quand on grandit avec l’expérience, avec l’âge, avec les jeux».