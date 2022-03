La collection de voitures d’Aubameyang serait en danger à cause de ce grave problème

Gerard Piqué est sans aucun doute le joueur le plus représentatif de l’équipe actuelle du FC Barcelone, car, en plus d’être lié au club depuis l’enfance, le défenseur a également des performances exceptionnelles et des matchs mémorables qui font de lui une légende vivante.

Sans tenir compte de son influence dans le vestiaire et de ses intentions politiques au sein du club, Gérard a apporté d’importantes contributions sportives qui ont été essentielles pour l’obtention de plusieurs titres internationaux et locaux, cependant, il y a un match spécifique dont lui et ses fans se souviennent très bien : la finale à Wembley.

«Je pense que la finale de la Ligue des champions 2011 a été le meilleur match que j’ai joué avec Barcelone. Gagner la Ligue des champions à Wembley, contre Manchester United. Nous connaissions l’importance du match et nous étions bien meilleurs qu’eux. C’était un match parfait», a-t-il commenté le défenseur central lors d’une interview pour le documentaire «Gerard Piqué : une vie blaugrana».

Barcelone a réussi à battre l’équipe anglaise avec des buts de Pedro, Lionel Messi et David Villa. Piqué était de la partie et a réalisé un match très réussi dans lequel il a réussi à contenir une grande partie des attaques de Manchester United.

Quelle était la relation entre Gerard Piqué et Carles Puyol ?

«Il était comme un frère aîné pour moi. Cela m’a beaucoup aidé et nous avons une relation fantastique. J’ai passé un bon moment quand nous avons joué ensemble», a déclaré Piqué à propos du légendaire capitaine de Barcelone, qui a dû mettre fin à sa carrière en raison d’une blessure.

Gerard Piqué a fait plus de 600 apparitions en tant que joueur de Barcelone et ce chiffre pourrait continuer à augmenter au cours des prochains mois, car, bien qu’il n’ait pas la continuité qu’il avait pendant les meilleures années de sa carrière, le défenseur continue d’être une pièce fondamentale pour l’opération Equip.