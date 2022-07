La chute énorme de Will Smith après sa gifle à Chris Rock

Elle a utilisé son profil Instagram pour publier une vidéo montrant son corps trois mois après l’accouchement.

L’influenceuse et épouse du footballeur Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, de Jaquesa, a publié ce week-end une vidéo sur son compte Instagram pour répondre à toutes les critiques qu’elle a récemment reçues sur son physique trois mois seulement après avoir accouché.

Au cours de cette grossesse, le couple a perdu l’un des jumeaux qu’ils attendaient, alors près de trois mois après cet événement tragique, ils ont pris quelques jours de repos pour profiter du soleil et de la plage sur leur yacht à Palma de Majorque.

Georgina a été dépeinte distraite et détendue portant un bikini noir . Les photos ont rapidement inondé les réseaux sociaux et les critiques sur le physique de l’influenceur n’ont pas manqué.

Un post de sa collègue Marina Llorca sur Instagram, en soutien à Georgina, s’est rapidement propagé : «On exige le naturel, mais quand on le voit, on le méprise […], ce n’est pas une campagne de mode, ni la couverture d’un magazine, ni la photo de l’année. C’est @georginagio au dépourvu, avec une lumière forte, décontractée et sans maquillage. Tel qu’il est, comme chacun de nous pourrait l’être», proclame la légende de l’image que Llorca a publiée en imitant la pose de Georgina sur le bateau.

«Nous voulons que les gens se montrent tels qu’ils sont et, quand on les voit, on se moque d’eux, les humilier et les embarrasser […] Faisons la paix avec notre corps, car nos préjugés vont de pair avec nos insécurités».

Georgina met fin aux critiques

L’influenceuse a pris les paroles de Marina Llorca comme drapeau et ce week-end, elle a surpris tous ses followers et ses détracteurs avec une vidéo montrant son corps . Dans une chemise blanche, un bikini et de superbes talons roses, elle marche devant la caméra, révélant sa silhouette impressionnante.

Celle de Jaca n’a plus qu’à profiter de ses premières vacances avec la nouvelle-née Esmeralda et le reste de sa famille. De plus, la jeune femme est présentée avec un été riche en événements, comme lorsqu’elle a été vue au concert de Rosalía à Madrid en compagnie de ses enfants.

Côté travail, Georgina est la dernière signature de la nouvelle campagne Genny et deviendra l’ image de la marque de vêtements italienne.