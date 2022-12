La cheffe de la diplomatie française demande la «libération immédiate» des «otages» français détenus en Iran

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) avait confirmé vendredi avoir ouvert une enquête contre Frontex sans ajouter davantage de précisions.

Le commandant de la gendarmerie royale néerlandaise Hans Leijtens a été nommé ce mardi nouveau directeur exécutif de l’agence européenne des frontières externes Frontex, a annoncé son conseil d’administration dans un communiqué.

Nommé par ce conseil, Hans Leijtens succède à l’actuelle responsable par interim de Frontex, Aija Kalnaja, occupant ce poste depuis juillet 2022 à la suite de la démission de Fabrice Leggeri, régulièrement accusé de tolérer des refoulements illégaux de migrants.

«Je coopère pleinement»

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) avait confirmé vendredi avoir ouvert une enquête contre Frontex, sans pourtant davantage de précision. Selon les médias Mediapart, Der Spiegel et le collectif Lighthouse Reports, cette enquête concerne Aija Kalnaja.

Dans un communiqué reçu par l’AFP, Aija Kalnaja a indiqué avoir été informée par l’OLAF qu’elle est la «personne concernée dans un cas, qui consiste en deux événements distincts», sans autres détails.

«Je coopère pleinement, ouvertement et inconditionnellement avec OLAF pour clarifier les faits», a-t-elle ajouté. De son côté, le général Leijtens s’est vu féliciter mardi pour sa nomination par la commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson, qui a remercié Aija Kalnaja «pour son excellente gouvernance (de Frontex) durant une période difficile».

«Nous nous engageons à continuer d’améliorer la gouvernance de Frontex, afin de protéger au mieux la frontière extérieure de l’UE», a ajouté Ylva Johansson. Le général de corps d’armée Hans Leijtens, qui commande la Royal Netherlands Marechaussee depuis 2019, rejoindra Frontex pour un mandat de cinq ans, selon le communiqué de l’agence basée à Varsovie.

Hans Leijtens est titulaire d’un doctorat en administration publique et possède plus de 30 ans d’expérience dans le domaine du maintien de l’ordre. Il avait été membre du conseil d’administration de Frontex entre 2011-2015 et 2019-2022, précise le texte.

Avec AFP