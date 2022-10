La chanteuse Céline Dion annonce : «C’est avec beaucoup de tristesse…»

Céline Dion a réagi samedi au décès de son ami Franco Dragone. Le metteur en scène italien, naturalisé belge, a notamment collaboré avec la star sur l’un de ses shows à Las Vegas.

Ce dernier, qui a mis en scène une dizaine des plus grands spectacles du Cirque du Soleil, est mort vendredi à 69 ans, au Caire, en Egypte, d’un arrêt cardiaque. Il avait par le passé vaincu une leucémie.

La chanteuse québécoise lui a rendu un touchant hommage sur Instagram. «C’est avec beaucoup de tristesse que j’apprends le décès de mon cher ami et collaborateur Franco Dragone. Nous avons partagé tellement de beaux et grands moments ensemble à travers l’aventure A New Day…», a-t-elle écrit.

Elle a ensuite salué la «créativité, le professionnalisme, l’ingénieuse façon de rassembler les gens» de l’artiste qui selon elle aura «fait rêver plusieurs générations d’artistes et d’artisans». «J’offre mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin», a-t-elle ajouté. Les mots émouvants de Céline Dion ont été accompagnés d’une photo de la star et son ami, travaillant ensemble sur scène.

Céline Dion est particulièrement discrète ces derniers temps, prenant la parole quelques fois sur les réseaux sociaux pour célébrer des moments importants ou rendre hommage à des proches.

La diva canadienne est atteinte par une maladie la tenant éloignée des studios et des salles de concerts depuis plusieurs mois. Elle a notamment dû reporter à plusieurs reprises sa tournée mondiale mais a promis de faire son retour prochainement.