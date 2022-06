La célèbre actrice ghanéenne avoue : «J’ai été vi0lée à l’âge de 15 ans, mais j’ai aimé»

Dans une interview accordée à Atuu Show, la célèbre actrice ghanéenne, Kisa Gbekle, a raconté sa première expérience sexuelle avec un homme de 17 ans alors qu’elle avait 15 ans.

Dans sa confession, Kisa a révélé que l’homme était une personne proche de ses parents. Très souvent, sa maman avait l’habitude de la confier au jeune homme, mais un jour elle a été vi0lée. Le plus étonnant est qu’elle a avoué avoir aimé ce qu’elle a subi. Elle a déclaré qu’elle était une fille de mauvais comportements qui aime le sexe.

«C’était un peu des gens envers qui mes parents avaient confiance et me confiaient qui m’ont fait ça. À cette époque, j’étais aussi une mauvaise fille. C’était comme un viol mais j’aimais ça. Le gars avait 17 ou 18 ans à cette époque. Bien que cela ait entraîné un problème de police, pour moi, c’était un jeu d’enfant. Plus tard, nous avons écrasé le problème à la maison». Kisa Gbekle a également raconté certaines punitions sévères qu’elle a reçues de sa mère en raison de son mauvais comportement.