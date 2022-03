La célébration du joueur de Barcelone qui a laissé tout le monde surpris (photos)

Bien qu’ils sachent que les joueurs de football ont des salaires élevés et que leur économie n’est pas quelque chose qui les inquiète, une liste a récemment été révélée par le journal L’équipe avec les salaires les plus élevés de chaque ligue européenne et parmi eux se trouvait le salaire de Cristiano Ronaldo.

À peine arrivé à Manchester United et dans l’espoir de générer un changement qui profite au club anglais, El Bicho est arrivé en Angleterre avec un contrat d’un million de dollars dont peu peuvent se vanter.

Des quatre ligues majeures, Espagne, Angleterre, Italie et Allemagne, Cristiano Ronaldo est le footballeur le mieux payé. Il est clair qu’à Manchester United, ils n’ont pas de problèmes financiers puisque dans leurs rangs, ils ont aussi le gardien avec le salaire le plus élevé d’Europe.

Le footballeur portugais gagne trois cent mille euros de plus que Gerard Piqué, soit le meilleur salaire de la Liga. Cristiano Ronaldo touche un salaire mensuel de 2,63 millions d’euros brut à Manchester United.

C’est-à-dire que par an, Cristiano Ronaldo touche plus de 31 millions d’euros bruts pour sa performance d’attaquant de Manchester United et se positionne parmi les joueurs les mieux payés au monde.

Les performances de Cristiano

CR7 est arrivé à Manchester United après une excellente saison à la Juventus et bien qu’il cherchait à remporter à nouveau des titres à Old Trafford, la saison n’a pas été l’une des meilleures pour l’équipe.

Cependant, on s’attend à ce qu’après le nettoyage de fin de saison, Cristiano continue au club et que d’autres joueurs changent pour renforcer l’équipe.