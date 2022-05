La CAF annonce une bonne nouvelle pour Bakary Gassama, l’arbitre du match Algérie-Cameroun

Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o Fils a adressé des félicitations au Real Madrid pour sa qualification en finale de la Ligue des champions à l’issue d’un match épique contre Manchester City.

«Bravo au Real Madrid, le club où tout a commencé pour moi, pour son impressionnante victoire d’hier soir», a tweeté le Camerounais, avec une photo de lui sous la tunique des Merengues.

Cette photo en a fait bondir plus d’un du côté de Barcelone. Car Eto’o n’a joué que trois petits matches avec le Real. Il est vrai que c’est à Madrid qu’il a rejoint l’Europe, en 1996. Mais il a très peu joué à la Maison Blanche, avant d’exploser sous les couleurs de Majorque (2000-2004). Il a ensuite fait les beaux jours du Barça, en marquant son époque entre 2004 et 2009, probablement la meilleure période de sa carrière.

Ainsi, ce cliché d’Eto’o avec le maillot du Real a été vécu comme une trahison à Barcelone. «Au revoir, Samuel, maintenant nous savons qui tu es», a ainsi réagi le quotidien Sport dans une chronique en forme de lettre de rupture avec l’attaquant camerounais.

Sport estime qu’Eto’o vient de gâcher le souvenir qu’il avait laissé à Barcelone, notamment lors des victoires en Ligue des champions.

Le journaliste se remémore certaines images: Eto’o en train de célébrer au Stade de France après avoir marqué contre Arsenal lors de la finale 2006, puis Eto’o ouvrant le score à Rome contre Van der Sar et Man Utd trois ans plus tard. «Le héros immortel est devenu chair et sang et, pire encore, nous ne le sentons plus des nôtres», écrit Sport.

En célébrant les succès du Real ainsi, Eto’o ne peut plus être considéré comme une légende du Barça. «Eto’o a choisi d’être un de plus parmi tant d’autres, un ancien footballeur qui, après avoir tout gagné habillé en Blaugrana, n’a rien compris à ce qu’il a vécu.»