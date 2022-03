La bonne nouvelle que Barcelone a reçue à propos de l’une de ses stars

Éder Militao a surpassé Neymar en se montrant comme un petit ami romantique et attentionné.

La vie privée de Neymar a toujours été un sujet très controversé et, bien que le joueur ait eu plusieurs relations formelles et soit même père d’un enfant, il n’a jamais réussi à s’installer avec un partenaire. En effet, certains de ses ex ont trouvé le bonheur auprès d’autres footballeurs.

Karoline Lima est le nom d’un mannequin percutant qui, après avoir eu une idylle ratée avec le joueur du PSG, a réussi à se venger en trouvant l’amour dans les bras du défenseur Éder Militao, joueur du Real Madrid et coéquipier de l’attaquant en sélection nationale. Brésilien.

Il n’a fallu que quelques mois à Militao pour courtiser Lima et lui faire oublier Neymar. Eh bien, bien qu’il ait l’apparence d’un gars grossier et désintéressé, le défenseur central du Real Madrid s’est avéré être un petit ami aimant et attentionné.

Lima, qui, d’une manière ou d’une autre, a toujours été lié au football, est devenu le fan numéro 1 du Real Madrid et a de nouveau eu accès aux tribunes les plus exclusives des stades brésiliens, où il porte habituellement le maillot Éder Militao.

En effet, à la fin du match de qualification contre le Chili, la défenseure centrale a surpris le mannequin avec une salle pleine de roses pour fêter son anniversaire et la naissance prochaine de son fils.

Qui est la mère du fils de Neymar ?

Une autre des femmes les plus importantes de l’histoire d’amour de Ney est Carol Dantas, la mère de son fils et l’un de ses premiers amours.

Malgré le fait que les choses n’ont pas fonctionné entre les deux, le footballeur continue d’entretenir de bonnes relations avec elle pour le bien du petit Davi Lucca.

En fait, les termes entre Neymar et Carol sont si bons que le joueur s’est lié d’amitié avec l’homme d’affaires Vinicius Martinez, l’actuel mari de son ex et père du frère cadet de Davi Lucca, que le joueur aime comme s’il était son propre fils.