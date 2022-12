La Banque centrale d’Argentine pense à Lionel Messi après la Coupe du monde

La star argentine est devenue une légende et l’organisation envisage d’inclure son image sur les billets de 1 000 pesos.

L’Argentine a obtenu sa troisième étoile grâce à cette Coupe du monde au Qatar 2022. Un rendez-vous auquel l’albiceleste est venu avec beaucoup d’enthousiasme, d’autant que Messi lui-même a souligné qu’il pourrait s’agir de son dernier tournoi de Coupe du monde, et que la manière de le terminer ne pouvait être meilleure.

L’ attaquant du Paris Saint-Germain a mené l’équipe argentine du début à la fin, et pas même trois buts de Kylian Mbappé n’ont pu les battre. Une finale dans laquelle la France s’apprêtait à revenir du 2-0, atteignant les tirs au but où seuls le joueur de 23 ans et Kolo Muani ont marqué (4-2), finissant vaincus.

Maintenant, au milieu de la fête argentine, nombreuses sont les rumeurs qui entourent la figure de Leo Messi.

Dans son pays, il est devenu une légende, et sa banque centrale a déjà pensé à lui, comme l’a rapporté ‘El Financiero’. On suppose que l’image de la star pourrait apparaître sur des billets de 1 000 pesos, qui sont devenus viraux.

🚨 Argentina are considering putting Lionel Messi on their banknotes. Via @ElFinanciero_Mx pic.twitter.com/6d6FGGxLqW — 𝗕𝗮𝗿𝗰̧𝗮𝗩𝗲𝗿𝘀𝗲 (@BarcaVerse_) December 21, 2022

Les supporters argentins se sont pleinement investis dans cette équipe, et les rues se sont remplies de monde pour recevoir les leurs autour de la Plaza del Obelisco.

Maintenant, ils espèrent que l’option de voir Messi encadré dans un billet puisse se faire jour, et c’est que, comme le souligne le média susmentionné, les responsables de la banque pensent que ces billets deviendraient des objets de collection .

Des pièces commémoratives ont déjà été émises

Cependant, bien que cela puisse sembler une nouveauté, de la Banque centrale d’Argentine, ils ont déjà pensé au football en 1978, lorsque l’équipe est devenue championne du monde pour la première fois et ils ont émis des pièces commémoratives, la même stratégie qu’ils ont suivie avec le 50e anniversaire de la mort d’Eva Perón, ancienne Première Dame du pays.