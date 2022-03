Kylie Jenner sublime : elle fait sensation dans une combi ultra moulante (photos)

Barcelone a de nouveau retrouvé le niveau avec lequel il a captivé des millions de fans à travers le monde ces dernières années grâce au bon travail de Xavi Hernandez avec l’équipe.

L’entraîneur a su gérer l’arrivée des nouveaux attaquants pour que le manque de buts cesse d’être un problème pour l’équipe, avec Pierre-Emerick Aubameyang, Ferrar Torres et Adama Traoré comme protagonistes de l’attaque.

Cependant, pour l’entraîneur blaugrana, c’est toujours un problème de retrouver le haut niveau avec lequel Memphis Depay a captivé les dirigeants du club pour sa signature.

Même ainsi, tout n’est pas perdu pour Xavi Hernandez et Barcelone, car l’attaquant néerlandais a une fois de plus démontré sa grande capacité de buteur pour l’équipe nationale des Pays-Bas, marquant un but lors du match amical contre le Danemark.

Le but de l’ancien footballeur de l’Olympique de Lyon faisait partie de la victoire 4-2, étant un élément fondamental du haut niveau que l’équipe a montré sur le terrain de jeu de la Johan Cruyff Arena.

De plus, grâce à ce but, Memphis Depay est à un but d’entrer sur le podium des buteurs historiques de l’équipe nationale des Pays-Bas.

Memphis Depay a accumulé 39 buts en défendant les couleurs de son pays, tandis que le podium est inauguré par Patrick Kluivert avec 40 buts en sa faveur.

L’attaquant barcelonais pourrait gravir plus de marches, puisque la deuxième place appartient à Klaas-Jan Huntelaar avec 42, tandis que le leader est Robin Van Persie avec 50, un nombre qui ne semble pas impossible avec le niveau actuel de l’attaquant Xavi Hernandez.

C’est une excellente nouvelle pour le club Culé, car cela signifierait le retour de Memphis Depay, ce qui signifiait un grand sacrifice économique pour Barcelone et qui, pour le moment, n’aurait pas donné de bons rendements.

L’attaquant néerlandais a 28 ans, il peut donc encore devenir un membre important de l’histoire de l’équipe s’il peut retrouver le niveau qu’il a montré en Ligue 1.

Renforcement possible de la Premier League

Bien que Xavi Hernandez ait de grands footballeurs pour constituer l’attaque de son équipe, il évalue toujours des noms pour pouvoir signer sur le prochain marché des transferts.

La rumeur la plus récente qui circule dans la presse britannique est l’intérêt de Barcelone pour Mohamed Salah, l’attaquant qui brille à Liverpool.

Le contrat de l’attaquant égyptien avec le club anglais expire en juin 2023, il y a donc déjà des spéculations quant à savoir s’il y aura un renouvellement ou non.

Pour Xavi Hernandez, ce serait l’option idéale si le transfert d’Erling Haaland n’aboutissait pas, puisque les demandes économiques de son représentant dépassent le club.