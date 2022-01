Kylie Jenner récapitule 2021 : elle dévoile son superbe baby bump

La star de la télé-réalité Kylie Jenner s’est récemment tournée vers les médias sociaux pour récapituler l’année tourbillonnante de 2021 avec un cœur plein de «gratitude, d’espoir» et de «beaucoup de chagrins d’amour».

La star a partagé sa publication sur Instagram et a même inclus un cliché franc de son ventre rond dans un profil latéral en noir et blanc qui a provoqué une frénésie chez les fans.

La légende de l’article résumait poétiquement l’année de la star et contenait une légende touchante qui disait: «Alors que 2022 approche, j’ai réfléchi à cette dernière année et aux bénédictions qu’elle a apportées, mais aussi aux nombreux chagrins qu’elle a suscités. Je n’oublierai jamais cette année et tous les changements importants qu’elle a apportés à ma vie.»

Avant de signer, la star a même partagé une prière réconfortante et a admis: «Je prie pour que cette nouvelle année soit remplie de beaucoup d’amour pour vous tous et j’espère que tout le monde reste en sécurité et en bonne santé pendant cette période.»

