Kylie Jenner : l’énorme regret de la star à propos de sa petite fille Stormi !

Le temps passe à une vitesse folle, et ce n’est pas Kylie Jenner qui dira le contraire. D’ailleurs, la star a confié qu’elle avait un gros regret à propos de sa fille Stormi.

Depuis que Kylie Jenner est devenue maman, elle a bien changé. Et ce n’est rien de le dire, la jeune femme a mûri d’un coup. Il faut dire que depuis peu de temps, Stormi n’est plus le seul enfant du couple de Kylie Jenner et Travis Scott.

En effet, en février dernier, ils ont accueilli leur premier garçon. Une nouvelle qui a bien entendu ravi tout le clan Kardashian. Mais, au fur et à mesure que les années passent, Stormi grandit et commence à s’affirmer.

Au grand dam de sa mère. Et pour cause, depuis quelques mois, la petite fille ne veut plus être habillée par sa mère. À présent, Stormi veut se conduire comme une grande.

Une décision que Kylie Jenner a un peu de mal à accepter. En effet, la star regret le temps où elle accordait sa tenue avec celle sa fille.

Mais, la star de la Toile peut se consoler, elle pourra partager tout pleins d’autres choses avec Stormi, autre que des looks. Il existe un tas d’activités en tout genre à faire entre mère et fille.

La preuve, il y a quelques jours, la mère et la fille ont réalisé un TikTok où leurs fans les voient en train de se faire un manucure. Mais attention, chacune avec une couleur bien différente.