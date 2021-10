Kylie Jenner : la star dévoile l’astuce idéale pour prendre soin de ses yeux !

Kylie Jenner n’est pas une novice dans le domaine du makeup. La jeune femme a dévoilé son produit idéal pour sublimer nos yeux.

Comme ses grandes sœurs, Kylie Jenner a trouvé sa voie en créant sa ligne de maquillage. En 2016, elle dévoile le nom de son entreprise Kylie Cosmetics.

Elle réalise alors un spot promotionnel, qui augmente la production de ses kits. L’année suivante, elle étoffe alors sa gamme en dévoilant plusieurs collab’, avec Khloé et Kim Kardashian.

Avec son entreprise, la jeune femme gagne alors des millions de dollars. Le magazine Forbes avait même annoncé qu’elle était devenue milliardaire. Un titre toutefois retiré quelques mois plus tard.

Mais ce n’est pas cette info qui a stoppé la star… Depuis, elle a développé sa gamme de beauté Kylie Skin.

D’ailleurs, sur Instagram, Kylie Jenner a dévoilé le produit idéal pour sublimer vos yeux, une crème. «Notre crème contour des yeux contient de la caféine, du thé vert et des extraits de grenade pour dégonfler vos yeux».

Si elle se focalise sur sa marque de beauté, elle vient de lancer son nouveau business : Kylie Baby. Inspirée par sa fille Stormi, Kylie Baby est alors sorti ce mardi.

Quatre produits essentiels pour le bain sont vendus : shampooing, revitalisants, bain moussant et lotion hydratante. Tous testés et approuvés par Stormi !

De plus, la nouvelle marque vend des lots de serviettes après-bain, un ensemble brosse et peigne, des sacs de voyage et plus encore.