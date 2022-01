Kylie Jenner : la jeune femme partage des photos de sa baby-shower

Sur Instagram, une conversation a fuité entre Kylian Mbappé et «Hilapilo», une célèbre danseuse et chorégraphe israélienne. L’attaquant du PSG aurait-il déjà oublié Emma Smet ?

Le message privé de Kylian Mbappé à une danseuse israélienne sur Instagram. Ces derniers mois, outre ses prouesses de footballeur, Kylian Mbappé fait souvent parler de lui pour ses histoires de cœur.

Depuis plusieurs semaines, les internautes suspectent d’ailleurs l’existence d’une romance cachée avec une certaine Emma Smet, petite-fille de Johnny Hallyday. En couple ? Pas en couple ? Difficile de le savoir à l’heure actuelle. En tout cas, cela ne semble pas empêcher Kylian Mbappé de parler à d’autres femmes sur les réseaux sociaux.

En effet, il y a quelques jours, le footballeur, récemment menacé de mort, aurait envoyé un message privé à une danseuse israélienne via Instagram… avant de se faire recaler. Connue sous le nom de «Hilapilo», la jeune femme a partagé les captures d’écran de leur conversation. On vous laisse vous faire votre propre avis…

Après la mise en ligne de cette conversation sur les réseaux sociaux, les internautes ne se sont pas fait prier pour réagir en masse. «Ben c’est rassurant de voir ça car avec tout le respect que j’ai pour lui et en plus je l’adore, Mbappé c’est pas le plus canon des footballeurs, il a une tête bien à part et je peux comprendre que la fille ne veule pas de lui lol», peut-on lire sur Twitter, ou encore : «Beautiful dancer mdr, la technique du vieux sage mdr, il l’aura à l’usure à coup d’oseille et de rendez-vous au Carlton lol».

D’autres Twittos ont estimé que la jeune femme n’avait fait cela que pour le buzz afin qu’on parle d’elle. Et vous, qu’en pensez-vous ?