Kylie Jenner : la femme de Travis Scott sèchement critiquée sur la toile

Après avoir surpris le public après avoir revécu leur idylle début 2021, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont célébré Thanksgiving ensemble.

Le couple semble de plus en plus amoureux et selon une publication américaine, l’interprète de «On The Floor» est de plus en plus convaincue de sa relation avec l’acteur.

JLo a voyagé de Vancouver où il tourne le film «The Mother», pour se retrouver à Los Angeles avec Ben Affleck et les jumeaux Max et Emme.

La célébration a eu lieu dans la maison que l’actrice et chanteuse a dans la ville de Californie, bien que le protagoniste de «Argo» a également célébré la journée avec ses enfants Violet, Seraphina et Samuel, en plus de son ex-femme Jennifer Garner, plus en retard.

Bennifer a-t-il déjà des projets de mariage ?

Le magazine People a détaillé que Jennifer Lopez est très amoureuse de Ben Affleck et qu’elle est chaque jour plus convaincue que leur relation est «vraiment destinée à l’être». Se pourrait-il que cette fois ils arrivent à l’autel ?