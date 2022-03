Kylie Jenner fait sensation : elle porte une combinaison moulante (photos)

Kylie Jenner s’est rendue sur Instagram pour partager une nouvelle photo accrocheuse d’elle-même affichant une combinaison noire sous une longue veste en cuir alors qu’elle assistait à la fête d’anniversaire de la fille de son amie Yris Palmer, Ayla.

Kylie Jenner, 24 ans, a séduit ses abonnés Instagram le 25 mars lorsqu’elle a montré sa silhouette post-bébé dans une combinaison noire moulante.

La maman de deux enfants a posé dans un miroir tout en tenant son téléphone et en portant le choix flatteur sous une longue veste en cuir noire. Elle a également ajouté des lunettes de soleil car ses longues mèches étaient en queue de cheval.

La star de télé-réalité portait le look épique pour assister à la fête d’anniversaire de la fille de son amie Yris Palmer, Ayla, et cela a certainement attiré beaucoup d’attention étant donné qu’elle a donné naissance à son deuxième enfant il y a à peine sept semaines.

Elle a également amené son adorable fille de quatre ans, Stormi, à la fête et a partagé une photo d’elle mignonne dans un haut sans manches multicolore et un pantalon blanc. Le tot marchait dans une zone pleine de ballons sur la photo et portait un sac à main rose.