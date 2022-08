Kylie Jenner a enfin révélé le prénom de son deuxième enfant avec Travis Scott

D’après une adepte des socialisés, la créatrice de Kylie Cosmetics lui a soufflé le grand secret à l’oreille. Onvoitout vous dit tout !

Après avoir changé le prénom d’origine de son bébé, Kylie Jenner a enfin révélé le nouveau prénom de son deuxième enfant avec Travis Scott. Une fidèle admiratrice de la mondaine a avoué que la créatrice de Kylie Cosmetics lui a soufflé à l’oreille le grand secret qui lui avait été gardé pendant des mois.

Kylie Jenner a été enceinte pour la deuxième fois de Travis Scott en 2021 et après avoir démenti les rumeurs d’alors, elle l’a finalement avoué avec une tendre vidéo. Tout au long de sa grossesse, la mondaine a gardé secret chaque détail, y compris la date de naissance du frère cadet de Stormi.

Quelques jours plus tard, Kylie Jenner a révélé la date de naissance de son bébé, né le 2 février, un jour seulement après l’anniversaire de Stormi. Des semaines plus tard, il a finalement prononcé publiquement le nom du nouveau membre de la famille, qu’il a nommé Wolf.

Cependant, le nom n’a pas duré longtemps, car il a été moqué sur Internet, faisant des mèmes et l’appelant par d’autres surnoms. C’est pourquoi il a fait savoir qu’il ne s’appellerait plus ainsi et qu’il avait gardé ce nom secret depuis.

Désormais, une fan de la mondaine prétend savoir comment Kylie Jenner et Travis Scott ont nommé leur nouveau bébé, car la femme d’affaires lui aurait chuchoté à l’oreille lors d’un événement Kylie Cosmetics. L’information du garçon de sept mois l’a laissé ainsi que divers internautes choqués.

«Kylie Jenner m’a dit le nom !», a révélé Colt Paulsen à travers ses stories Instagram mercredi 25 août dernier. La star de télé-réalité apparaît dans la vidéo en disant quelque chose en secret.

Le correspondant de E! Les nouvelles ont été montrées avec un visage choqué alors que Kylie Jenner s’éloignait avec un sourire.

De plus, Pulsen a partagé une vidéo dans laquelle il a réussi à faire chanter Kylie Jenner avec son fameux «rise and shine». Au début, la femme d’affaires lui dit qu’elle «fait payer», mais qu’elle le ferait quand même pour lui.