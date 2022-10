«Kylian ne m’a jamais dit qu’il veut partir en janvier»

Nul doute, ce mardi 11 octobre a été marqué par un nouveau chapitre du feuilleton entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain FC. Il a été annoncé que le joueur veut quitter le club en janvier 2023. Mais les dirigeants ont démenti l’information et rassuré les supporters.

Le mécontentement de Mbappé est tel qu’il demande même à partir au plus vite, en janvier 2023 si possible. Mais en plus de cela, la star française se sent trahie par certaines promesses non tenues en termes de transferts.

Ils lui avaient assuré qu’ils allaient virer Neymar et qu’ils allaient incorporer Lewandowski. Et rien de tout cela ne s’est produit, bien sûr. Pour cette raison, le joueur a sollicité, selon Le Parisien, le chef du conseiller sportif, Luis Campos.

«Kylian ne m’a jamais parlé de partir en janvier. J’étais avec le président et Kylian n’a pas non plus parlé au président de partir en janvier. Ce n’est pas une déclaration du joueur, c’est un fait et avant un gros match comme celui-là. c’est très grave», a-t-il déclaré.

«On a des rumeurs tous les jours et on ne peut pas toujours venir parler de rumeurs. Dans ce cas c’est particulier parce qu’on est à quelques heures d’un match très important et c’est grave. C’est grave parce que mon nom y est aussi et surtout parce que je suis avec Kylian Mbappe tous les jours».

«Je suis là pour démentir et dire clairement que Kylian n’a jamais parlé au président ni à moi d’un départ en janvier. C’est une question qui ne s’est jamais posée, on n’en a jamais parlé et c’est très clair. Le PSG ? C’est une question qu’il faut lui poser. C’est une question très personnelle. Je le vois travailler, Kylian est un professionnel extraordinaire», a-t-il ajouté.