Kylian Mbappé : une énorme sensation se confirme !

Le feuilleton de l’avenir de Kylian Mbappé n’en finit plus d’animer la rubrique mercato. Il faut dire que le petit prodige français, en fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain et qui n’a manifestement toujours pas tranché entre rempiler chez les Rouge et Bleu et rejoindre libre le Real Madrid à partir du 1er juillet, continue de laisser planer le doute.

Alors que le journaliste transalpin de la Sky, Gianluca Di Marzio, a fraichement annoncé que le crack de Bondy avait un accord verbal avec la Casa Blanca en vue d’une arrivée libre cet été, son confrère de Calciomercato, Rudy Galetti, affirme de son côté que Mbappé a «décidé de remettre en question ses choix concernant son avenir».

Le PSG en train de gagner son pari ?

La raison ? L’acharnement de la direction parisienne, prête à tout pour conserver leur joyau de 23 ans, serait en train de porter ses fruits.

«Les pressions reçues par le PSG et les possibles futures concessions contractuelles semblent fonctionner», assure le journaliste transalpin, qui concède également que l’ancien Monégasque s’est bel et bien engagé verbalement avec les pensionnaires du Bernabéu, mais que rien n’a pour l’heure été signé.