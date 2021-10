Kylian Mbappé, un gros souci avec Lionel Messi !

Quatre jours après sa victoire sur Manchester City (2-0) en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain est vite retombé sur terre en concédant sa première défaite de la saison, ce dimanche, à Rennes (2-0).

Avec 13 tirs tentés et aucun cadré, les joueurs de Mauricio Pochettino ont manqué d’efficacité, comme l’a regretté Marquinhos.

Le constat peut valoir pour Neymar, pas toujours à l’endroit dans son jeu, mais aussi pour Kylian Mbappé. Le champion du monde français reste sur six matches sans marquer avec le Paris Saint-Germain, ce qui ne lui était jamais arrivé… depuis le début de sa carrière. En manque de réussite, le Bondynois n’a pas trouvé la faille sur ses 17 derniers tirs en championnat.

Aucun but pour Mbappé quand Messi est sur le terrain

Hasard ou non, cette série négative, la pire que Mbappé ait pu connaître, coïncide avec l’arrivée de Lionel Messi. Le dernier but marqué par l’ancien Monégasque remonte à la réception de Clermont, où tous les Sud-Américains du PSG étaient absents. Avant la trêve internationale, Mbappé avait inscrit un doublé à Reims, son deuxième but intervenant quelques minutes seulement avant les débuts de Messi en Ligue 1.

Alors, y’a-t-il une incompatibilité profonde entre les deux joueurs ? C’est difficile à dire, et il faut rappeler que le premier but de Messi avec le PSG est intervenu après un joli une-deux avec Mbappé. A Rennes, Mbappé a un marqué un but refusé sur un mouvement initié par Messi et relayé par Di Maria.

En première période, un bon service de l’Argentin avait été gâché par le Français, qui avait complètement manqué son tir du gauche. Il faudrait donc réclamer de la patience pour Mbappé et Messi ? Ces deux joueurs, depuis le début de leur carrière, ne nous ont pas habitués à ça.