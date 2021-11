Kylian Mbappé : un contrat qui déshabille le PSG

Le futur d’Ole Gunnar Solskjaer ne tient plus à grand chose après le terrible revers de Manchester United face à Watford (1-4). Le manager norvégien, après la rencontre, a reconnu que la situation devenait tendue.

«Je n’ai jamais dit que j’étais en sécurité. C’est un gros défi pour tout le monde. Je travaille pour et avec le club. Nous avons une bonne communication. Si le club envisage de faire quelque chose, c’est une conversation entre nous et non entre vous et moi (…) Ce n’est pas à moi d’être inquiet.

Je travaille aussi dur que possible, aussi bien que je le peux avec le personnel que j’ai. En ce moment, nous n’obtenons pas de résultats, alors je comprends la question. J’ai toujours confiance en moi. Je pense que nous pouvons renverser la vapeur», a néanmoins assuré Solskjaer.

Une confiance qui pourrait ne pas résister au conseil d’administration de Manchester United dans les prochaines heures. Le Times révèle en effet qu’une réunion d’urgence a été convoquée à 20h pour résoudre la question du banc des Red Devils. Difficile d’imaginer que Solskjaer puisse être reconduit.

Mais le Times fait une autre révélation de taille. En effet, la direction du club compterait faire tout son possible dans les heures qui viennent pour convaincre Zinédine Zidane de reprendre le relais du manager norvégien ! L’ancien coach du Real Madrid va-t-il accepter ce challenge en urgence ? Réponse dans les heures qui viennent.