Kylian Mbappé : un accord est annoncé !

Alors que l’intéressé entretient le mystère quant à ses intentions, Kylian Mbappé se serait déjà entendu verbalement avec le Real Madrid, moyennant un contrat XXL.

La fin de saison a beau approcher à grand pas, Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin prochain, assure pourtant n’avoir encore rien décidé au sujet son avenir, lui qui est partagé entre le désir de rejoindre le Real Madrid et celui de poursuivre l’aventure avec le PSG.

«Je n’ai pas décidé. Je suis tranquille, je prends le temps de prendre la meilleure décision car je ne veux pas me tromper», a-t-il ainsi récemment confié. La faute notamment à de «nouveaux éléments» à prendre en compte.

«Il n’y a pas besoin de blablater, ce sont de nouveaux éléments. Des éléments à prendre en compte. C’est une décision pas facile, j’essaye de prendre la meilleure possible avec ma famille», a-t-il encore expliqué, assurant qu’une prolongation avec le club de la capitale était bel et bien possible. «Oui bien sûr !», a-t-il asséné à ce sujet.

L’offre XXL du Real Madrid

Pourtant, à en croire les informations venues d’Italie, la donne serait bien différente. Selon le spécialiste transferts Gianluca Di Marzio, l’attaquant parisien aurait en effet d’ores et déjà donné son accord au Real Madrid. Un accord pour l’heure seulement verbal.

Le champion du monde tricolore aurait dit oui à un contrat de cinq ans assorti d’un salaire annuel de 50 millions d’euros par saison et agrémenté d’une prime à la signature de 100 millions d’euros.

Des sommes qui n’ont pas grand-chose à envier à la dernière offre formulée par le PSG. A en croire la chaîne Cuatro, les dirigeants parisiens étaient en effet prêts à lui offrir quelque 200 millions d’euros pour deux nouvelles saisons dans la capitale.

Pour autant, l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid ne serait pas encore acquise. Si le club merengue a bel et bien l’avantage et se montre confiant, le Bondynois peut encore se rétracter et privilégier une prolongation chez les Rouge et Bleu, qui continuent de faire le forcing pour convaincre son joueur vedette. Sa décision définitive ne devrait pas intervenir avant la fin de la saison.