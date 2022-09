Kylian Mbappe traité «d’égoïste» au PSG : voici ses statistiques avec Messi et Neymar

Très virulent durant les semaines qui ont suivi le match retour entre l’Algérie et la Cameroun lors des barrages de la Coupe du monde, Djamel Belmadi est désormais bien plus amène avec les Lions Indomptables.

L’Algérie aura mis du temps à digérer et lorsque la Coupe du monde au Qatar démarrera, la cicatrice risque de se rouvrir pour les supporters des Fennecs.

L’élimination de la sélection aux portes de ce mondial qatari, avec un but de Karl Toko-Ekambi encaissé dans les derniers instants de la prolongation est forcément encore dans toutes les têtes alors que l’Algérie s’apprête à revenir sur le devant de la scène avec deux matches amicaux face au Nigeria et à la Guinée.

Djamel Belmadi, qui avait prévu de quitter son poste à l’issue de cette Coupe du monde, a finalement décidé de poursuivre l’aventure et est désormais tourné vers les prochaines échéances.

Avec un objectif en tête: décrocher un nouveau titre après la CAN 2021. Présent en conférence de presse, le sélectionneur algérien s’est d’ailleurs livré à une surprenante confidence sur son bourreau de Blida.

«Si l’on se compare au Cameroun ou à l’Égypte, nous sommes en dessous. Participer à une coupe du monde, c’est presque un petit trophée même si moi je veux des titres. Nous aurions eu énormément d’ambition pendant cette Coupe du Monde», a-t-il ainsi confié.

Des propos amènes qui tranchent avec ses déclarations virulentes les semaines qui ont suivi l’élimination face aux troupes de Samuel Eto’o.

Avec deux victoires à la CAN et quatre participations à la Coupe du monde, l’Algérie souffre pourtant de la comparaison avec le Cameroun, qui a inscrit son nom à six reprises au palmarès de la CAN et a disputé huit phases finales de la Coupe du monde.