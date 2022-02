Kylian Mbappé surprend : «J’insiste. Je ne suis pas Camerounais. Je suis…»

Tout au long de sa brillante carrière dans l’élite, Ronaldinho a affronté des figures très particulières telles que Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Kaká, Thierry Henry, Luis Figo ou encore Neymar. Cependant, il y avait un rival spécifique qui s’est séparé des autres.

Quand, dans une dynamique de questions rapides avec la chaîne Fútbol Emotion, on lui a demandé de citer l’adversaire le plus difficile de toute sa carrière, la légende brésilienne s’est retrouvée avec la classe, l’élégance, la qualité et la vision de l’éternel Zinedine Zidane.

«Qui est le joueur rival le plus difficile que vous ayez affronté ?», lui ont-ils demandé, dans une vidéo (2019) partagée sur la chaîne YouTube officielle de Fútbol Emotion.

Et le champion du monde, qui était aussi champion d’UEFA Champions League, a simplement répondu : «J’ai toujours aimé Zidane. Je n’ai pas eu la chance de jouer avec. J’aurais adoré jouer avec lui.»

Le duel le plus dur dont Dinho se souvienne de tous ceux qu’il a eu contre Zidane a sûrement été celui des quarts de finale de la Coupe du monde 2006 en Allemagne.

Ce jour-là, déjà vétéran de 34 ans, le 10e français a donné la chaise face à un Brésilien qui est arrivée à la Coupe du monde en tant que meilleure candidate pour le titre.

Une exposition qui a complètement éclipsé des monstres comme R9, Kaká, Adriano, Roberto Carlos, Cafú, Juninho et Ronaldinho lui-même.