Kylian Mbappé sur l’affaire Pogba : «Paul m’a appelé et m’a…»

L’acteur américain mange à heures fixes et peut «apporter sa nourriture au restaurant et la faire réchauffer», comme le dit Stephan Merchant.

Dwayne Johnson peut se vanter d’être l’un des acteurs les plus en forme de tout Hollywood ainsi que l’un des plus célèbres grâce à son bon travail dans les différents films dans lesquels il a joué, se mettant à l’épreuve de défis extrêmes, tels que mettre son physique à la hauteur d’un super-héros comme «Black Adam», la bande pour laquelle il a dû développer ses muscles encore plus.

Et c’est qu’à 50 ans, l’acteur américain continue de soigner et de chouchouter son corps pour rester dans l’élite, et cela passe aussi par suivre un régime strict, consommant environ 6 000 calories réparties en six ou sept repas par jour et en «les 5-10 dernières années», comme il l’a avoué dans une interview avec ‘Delish’ précédemment.

Qu’il s’agisse de manger à heures fixes ou d’apporter votre nourriture au restaurant

Un régime qui lui a également fait prendre certaines des habitudes les plus étranges, comme Stephan Merchant , réalisateur de ‘Fighting with the Family’, l’ a récemment avoué dans une interview avec la station ‘SiriusXM’, où il a commencé par expliquer que Johnson s’occupe de tout minuties:

«Nous avions une réunion sur le film et son réveil s’est déclenché vers 15h17 et il est allé au réfrigérateur pour la dinde et le riz avec un message ’15h17′ écrit dessus».

Un geste qui n’a pas été le seul à surprendre le réalisateur, et c’est qu’il pousse son alimentation à la limite qu’il a même apporté sa propre nourriture partout où il est allé, même au restaurant :

«Quand il sort dîner avec amis, il doit apporter sa nourriture au restaurant et les faire réchauffer parce que c’est un régime très structuré qu’elle suit.

Cependant, il ne suit pas toujours son régime, mais plutôt le dimanche il se donne son petit caprice avec les «repas de triche», quelques jours pendant lesquels il est autorisé à manger tout ce qu’il veut pour s’encourager à continuer son régime chaque semaine.