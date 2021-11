Kylian Mbappé soumet deux exigences au Real Madrid

Le 29 novembre prochain, France Football dévoilera l’identité de l’heureux élu pour le Ballon d’Or 2021. Lionel Messi, sacré lors de la dernière cérémonie en 2019, est évidemment candidat à sa propre succession.

Et si la concurrence est rude pour la Pulga (Benzema, Jorginho, Lewandowski…), le journal catalan Sport a fait fuiter sur Twitter un classement qui sacrerait à nouveau l’Argentin.

Messi encore sacré ?

Sur la photo publiée par le média, Lionel Messi arriverait en tête du classement avec 645 points, suivi de très près par Robert Lewandowski (631 points). Karim Benzema complèterait le podium avec un total de 483 points.

Suivraient ensuite Jorginho, Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah. Kylian Mbappé et N’Golo Kanté pointeraient respectivement aux 7e et 8e place. Erling Haaland et Gianluigi Donnarumma fermeraient le top 10.

Bien-sûr, tous ces clichés sont à prendre avec des pincettes. Seul France Football est habilité à publier le classement définitif de la plus prestigieuses des distinctions individuelles. Et si le compte à rebours est lancé, le classement réel sera dévoilé le 29 novembre.

