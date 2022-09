Kylian Mbappé s’entoure d’ex-Madridistas pour son passe-temps favori (photos)

Le Français a partagé une photo sur laquelle il apparaît avec Sergio Ramos, Keylor Navas et Achraf jouant Parcheesi dans l’avion qui les emmène à Nantes

Le Paris Saint Germain est toujours en tête du tableau de Ligue 1, d’où il ne semble pas décroché après cinq rencontres (quatre victoires et un nul), et laisse quelques sensations de grande supériorité.

Ce samedi, ils doivent jouer contre Nantes, qui est actuellement en dixième position avec une victoire, trois nuls et une défaite.

C’est pourquoi l’expédition parisienne a déjà mis le cap sur l’ouest du pays, et ce, à bord de l’avion de l’équipe. Un voyage où certains footballeurs ont choisi de se reposer et de dormir, et dont d’autres ont profité pour faire comprendre qui est aux commandes grâce à différents jeux, soit sur table, soit via Internet. D’autres, comme Mbappé, se sont tournés vers leur passe-temps favori.

L’attaquant français a choisi de rester à Paris pour devenir une légende dans son pays après le «non» au Real Madrid et son supposé rêve de porter le kit blanc, mais il a l’équipe Viking très présente, et c’est cela à l’intérieur du casier salle, le ‘7’ voulait très bien s’entourer, et il l’a fait avec trois joueurs ayant un passé au Real Madrid comme Sergio Ramos, Keylor Navas et Achraf Hakimi.

Parcheesi, un de ses hobbies en voyage

Ces quatre joueurs semblent être au diapason, et c’est pourquoi on les a vus très proches ces derniers temps, et maintenant ils continuent de le faire, à tel point qu’ils n’hésitent pas à s’affronter dans ce qui pourrait être le passe-temps favori du Français, le Parcheesi, qu’on a déjà vu jouer à d’autres occasions lors de déplacements en équipe.

Désormais, les cracks du Paris Saint Germain n’ont pas hésité à partager une image sur leurs réseaux sociaux où les quatre apparaissent très concentrés tout en jouant ce classique parmi les classiques à travers leur tablette.