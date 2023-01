Kylian Mbappé se sépare de sa petite amie et commence à sortir avec l’ex d’un joueur

Il est rapporté que Kylian Mbappe a quitté Ines Rau et commence maintenant à sortir avec Stephanie Rose Bertram à la place.

Ce qui rend cette évolution particulièrement curieuse, c’est le fait que Stephanie Rose Bertram, une mannequin belge de 28 ans, a déjà été la petite amie d’un joueur du PSG, puisqu’elle a déjà fréquenté Gregory van der Wiel pendant son séjour à Paris.

Selon des informations, leur nouvelle relation a été confirmée par des photos que le designer Eli Mizrahi a téléchargées sur Instagram.

On y voit le mannequin belge soutenir Mbappe lors de la Coupe du monde, comme elle l’était au Qatar, ainsi que lui dédier quelques messages, on suppose donc qu’ils sont maintenant en couple.

Mbappe se sépare du mannequin transgenre Ines Rau

Cette évolution survient après que Mbappe était censé sortir avec Ines Rau, un mannequin transgenre de 32 ans. Il a même cessé de suivre Rau sur Instagram, de sorte que cette relation est supposée être complètement terminée.

Mbappé de retour à Paris

Bien que tout ce qui précède ne soit pas encore confirmé par le joueur, on sait qu’il est de retour à Paris et qu’il est retourné à l’entraînement du PSG plus tôt qu’il ne le fallait.

Après avoir perdu la finale de la Coupe du monde 2022 contre l’Argentine, malgré trois buts plus un penalty lors des tirs au but, Mbappe cherche à démarrer avec son club, désireux de faire une bonne saison 2022/23 et de remporter enfin la Ligue des champions avec côté Ligue 1.