Kylian Mbappe sanctionné par la FIFA en pleine Coupe du Monde

Depuis des mois, Shakira et Piqué font la couverture de tous les médias. Sans aucun doute, leur séparation est l’une des plus discutées dans le monde. Il y a quelques semaines, on apprenait que les deux étaient parvenus à un accord pour finaliser leur divorce, et des détails secrets ressortent de jour en jour.

Après de longues négociations entre Shakira et Piqué, où il y avait aussi des avocats impliqués, c’est la chanteuse qui a réussi à garder la garde de ses deux enfants après que le footballeur a renoncé. Maintenant, la chanteuse prépare tout pour ce qui sera son déménagement à Miami.

La vérité est que dans l’accord auquel ils sont parvenus, il semble que Shakira ait placé une clause spéciale, que Piqué doit respecter à la lettre. «Informalia» assure que Gérard ne peut pas vivre à Miami, et d’ailleurs une source proche a donné plus de détails à ce sujet.

«L’intention de l’ex-footballeur n’est pas d’être là plus longtemps que le temps requis par la garde à vue, soit dix jours par mois , plus les vacances. De plus, Shakira ne veut pas qu’il s’y installe et il lui a demandé de le faire lors de la réunion», explique le média précité, donc Piqué a un temps limité pour être dans la ville nord-américaine.

Piqué cherche une maison

Ce que l’on sait ces derniers jours, c’est que Gerard Piqué cherche une maison à Miami lorsqu’il doit être avec ses enfants ou que ses parents veulent être avec les plus petits. Il ne l’a pas encore atteint, mais ce que l’on sait, c’est qu’il veut un grand espace avec de nombreuses commodités.