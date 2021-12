Kylian Mbappé : sa phrase sur Messi et Cristiano qui a suscité un intense débat

Le football est tellement imprévisible qu’il est difficile de dire où un jeune atteindra sa carrière, comme c’est le cas d’Alexandre Pato qui s’est évanoui à cause de blessures.

Le footballeur brésilien Alexandre Pato a fait irruption sur la scène du football avec Internacional en 2006 avec son talent et ses compétences incroyables.

Il a été comparé aux légendes brésiliennes Ronaldinho et Ronaldo. Il a déménagé à l’AC Milan et a passé du bon temps au club avant que les blessures ne commencent à le traiter et ne fassent disparaître sa carrière.

Pour combien de clubs Pato a-t-il joué ?

L’habile Brésilien Alexandre Pato en raison de ses blessures a connu une période difficile dans sa carrière et a lutté pour la régularité et la forme physique.

Il joue actuellement pour l’Orlando City FC en MLS et a également joué pour l’Internacional, Sao Paulo et Corinthians dans son Brésil natal. Il a joué pour l’AC Milan, Chelsea et Villarreal en Europe. Il a également joué deux saisons avec Tianjin Tianhai en Chine.

Combien de jours et de matchs a-t-il manqué en raison d’une blessure ?

Pato a été si malchanceux avec les blessures et a eu 21 blessures, dont beaucoup étaient graves et l’ont tenu hors de combat pendant très longtemps.

En l’espace de cinq ans à l’AC Milan, il a raté un total de 69 matchs et 349 jours en raison d’une blessure, tant ses situations de blessure étaient malheureuses. En 13 ans, il a raté un total de 111 matchs et 591 jours en raison de différentes blessures et de plusieurs interventions chirurgicales.

Quelle a été la pire blessure d’Alexandre Pato ?

Alexandre Pato, malgré ses multiples blessures et interventions chirurgicales dans le passé, traverse actuellement la blessure la plus difficile de sa carrière à Orlando City, il a subi une blessure au genou qui a nécessité une intervention chirurgicale et est hors de combat et en rééducation depuis 144 jours maintenant 23 matchs dans la saison MLS.

Son autre grave blessure est survenue à Chelsea lorsqu’il a raté 43 jours et 11 matchs, ainsi qu’à l’AC Milan lorsqu’il a raté 56 jours et 10 matchs.

Combien de trophées Pato a-t-il remportés dans sa carrière ?

Alexandre Pato, malgré ses problèmes de blessures, a remporté quelques trophées dans des clubs pour lesquels il a joué. Il a remporté la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA avec l’Internacional en 2006 et la Recopa Sudamericana en 2007.

Il a remporté le titre de Serie A avec l’AC Milan en 2011 et la Supercopa Italia la même année. Il a de nouveau remporté la Recopa Sudamericana avec les Corinthians en 2013 et également le Campeonato Paulista en 2013. Il a remporté le prix du jeune joueur de l’année en Serie A et le prix Golden Boy européen en 2009.