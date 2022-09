Kylian Mbappe répond finalement à Paul Pogba et son frère

Selon plusieurs sources, Kylian Mbappe aurait répondu à la famille de Paul Pogba. La star du PSG n’a pas fait de déclaration officielle, mais selon les médias français, il l’a déjà fait en privé.

L’affaire de Paul Pogba et son frère ne s’arrête pas. Il y a quelques jours, le frère du joueur de la Juventus, Mathias, l’a accusé d’avoir engagé un marabout africain pour jeter un sort à Kylian Mbappé par sorcellerie. «Ce n’est jamais bon d’avoir un hypocrite et un traître près de soi», a commenté Mathias Pogba sur son compte Twitter.

RTL et M6 ont rapporté que Mbappé s’était intéressé à l’histoire, et avait contacté les frères Pogba pour connaître la version de chacun d’eux. Il ne semble pas que cela ait été confirmé, puisque l’environnement de l’attaquant a fuité que les Pogba n’ont parlé que de ce qu’ils pouvaient et voulaient dire. Le joueur et son équipe juridique ont décidé d’attendre et de regarder l’affaire se dérouler à distance, de ne pas s’impliquer et d’attendre que la police fasse son travail.

Ce qui est clair, c’est que ce feuilleton arrive à un mauvais moment pour les intérêts footballistiques de l’équipe de France. A moins de trois mois du début de la Coupe du monde, la relation entre deux de ses joueurs les plus importants ne s’annonce pas au mieux. Une situation qui n’est pas nouvelle en France après le scandale Benzema-Valbuena de 2015.

Dans quinze jours, Deschamps donnera la liste pour l’UEFA Nations League, dernière étape avant la Coupe du monde. Les retrouvailles entre Pogba et Mbappé pourraient être reportées car le milieu de terrain se remet d’une blessure au genou droit subie en pré-saison.