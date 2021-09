Kylian Mbappé : quelle est la taille de l’attaquant français du Paris Saint-Germain

Le crack portugais a sorti cette célèbre phrase il y a dix ans après avoir subi un tacle très dur de Leko et reçu les huées du public croate lors d’une «bataille» de Champions que le Real Madrid a combattue à Zagreb contre le Dinamo.

Cristiano Ronaldo a sorti cette célèbre phrase il y a dix ans «ils me sifflent parce que je suis beau, riche et un grand joueur». C’est après avoir reçu des huées du public du Dinamo Zagreb au stade Maksimir et trois points de suture à la cheville droite lors d’un match de la phase de groupes de la Ligue des champions contre l’équipe croate, que le Real Madrid s’est imposé 0-1, grâce à un but d’Ángel di María.

CR7 s’est retrouvé très contrarié par un tacle du défenseur Jerko Leko, que l’arbitre norvégien Sven Oddvan Moen n’a pas sanctionné d’un avertissement au joueur du Dinamo malgré sa cheville ensanglantée, comme en témoignent les télévisions qui ont diffusé ce match «chaud».

Cristiano s’est retrouvé avec une cheville ensanglantée TWITTER

Cristiano s’est indigné : «C’est une honte. Ils m’ont donné des coups de pied tellement violents que j’ai saigné. Puis ils ont dû me mettre des points de suture. Mais Leko n’a pas été expulsé. Ça ne peut pas être qu’après ils ont jeté Marcelo dehors».

Les Portugais, visiblement en colère, ont assuré dans la zone mixte du stade qu’«avant les matches les arbitres disent qu’ils vont protéger les joueurs avec plus d’adresse, mais quand je joue ils ne me protègent pas du tout. Certains… fantastique, ils ne savent pas jouer, et ils doivent me donner un bâton… Je ne comprends pas, je ne comprends pas.»

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait que le public croate l’avait sifflé à plusieurs reprises, CR7 n’a eu aucun scrupule à publier ce qui s’est avéré être la phrase de l’année : «Ils me sifflent parce que je suis beau, riche et un grand joueur. Ils m’envient». Et il est resté si large.

Ses propos ont circulé à toute vitesse sur les réseaux sociaux. Les forums sont devenus le refuge dans lequel les internautes traduisaient leur indignation logique et où, au grand dam de Cristiano lui – même, ils le traitaient de moins beau que tout