Kylian Mbappé : Pierre Ménès s’est confié sur l’avenir de l’attaquant du PSG

En fin de contrat et loin de prolonger, Kylian Mbappé devrait s’en aller librement à l’issue de cette saison, lui qui devrait alors rejoindre le Real Madrid.

Le feuilleton Kylian Mbappé va donc animer les prochains mois. A l’occasion de Face à Pierrot, Pierre Ménès s’est d’ailleurs confié sur l’avenir de l’attaquant du PSG qu’on annonce au Real Madrid.

«Le fait que le PSG tombe contre le Real Madrid coupe court à toutes négociations jusqu’à ce que ce match soit passé. Je n’imagine pas Kylian Mbappé avec sa mentalité et son professionnalisme, négocier avec le club qu’il va affronter. Il est engagé jusqu’à la fin de la saison avec le PSG et il a une chance de remporter la Ligue des Champions avec le PSG. Après, je ne crois pas au phénomène de pré-contrat. S’il a été signé avant le 1er janvier, il est illégal. Je ne vois pas le Real Madrid se mettre dans l’illégalité. Comme je l’ai souvent dit, si Mbappé en fait une affaire d’argent, il resterait au PSG. Si c’est un rêve d’enfant de jouer au Real, il ira au Real. Mais de quel Real on parle ? Il y a énormément de joueurs sur la fin, Modric, Casemiro un peu moins, Kroos, Benzema qui n’est plus tout jeune», a-t-il notamment expliqué à propos de Mbappé.