Kylian Mbappé n’a pas aimé cette question : «C’est irrespectueux…»

Ce lundi 23 mai a été une journée «d’événements» pour Kylian Mbappé. Le Français était en conférence de presse dans son club, le Paris Saint-Germain FC, pour y annoncer officiellement sa continuité, avec la signature d’un nouveau contrat. Il a dit et précisé beaucoup de choses puisqu’il était conscient qu’il avait créé tout un mini-roman sur son destin, s’il restait ou s’il allait au Real Madrid.

Le Français, à sa grande surprise, a non seulement pris la parole lors de la conférence de presse susmentionnée, mais a également assisté à d’autres médias, et l’un de ceux qui l’ont interviewé était le journal du matin Marca, d’Espagne, qui le week-end dernier l’a «puni» avec une couverture rigide pour son rejet de Madrid.

Le titre de ladite interview de Marca est «Je n’ai jamais parlé d’argent avec Florentino Pérez» quelque chose qui pourrait sembler inattendu en raison de tous les chiffres qui ont été détaillés et qui ont même scandalisé mais, compte tenu du fait qu’il est traité de la même manière avec le administrateurs du PSG ne devraient pas être surprenants.

Mbappé a tout répondu pour le public espagnol, qui a eu l’épine de pouvoir en profiter dès la prochaine saison 2022-23 à Madrid. Cependant, il y avait une question qu’il n’aimait pas du tout.

La question que vous n’avez pas aimée

L’intervieweur lui a demandé si «Est-ce que c’est toujours ton rêve de jouer pour le Real Madrid un jour ?» Ce à quoi Mbappé a répondu sans ambages : «Cela semble irrespectueux de dire que mon rêve est de jouer pour le Real Madrid après avoir signé mon contrat il y a quelques jours à peine».

L’interviewé a précisé la question et Mbappé a encore répondu : «Le rêve, c’est bien, mais aujourd’hui je ne suis concentré que sur mon nouveau contrat, dans le présent. On ne sait jamais ce qui peut arriver… J’ai un contrat de trois ans, mais à pour l’instant je dois me concentrer sur mon année au PSG».

Il y avait un troisième club…

L’interview comportait une autre question qui a suscité la surprise, lorsqu’on lui a demandé s’il était vrai qu’il avait parlé avec Liverpool, ce que Mbappé a confirmé :

«Oui, je suis sincère. J’ai parlé avec Liverpool parce que le rouge (la couleur) est la préférée de ma mère et ma mère aime Liverpool. Pourquoi ? Je ne sais pas, il faut lui demander», a-t-il répondu entre deux rires.

«On les a rencontrés pour la première fois il y a quelques années, quand j’étais à l’AS Monaco, c’est un super club… Maintenant on leur parle un peu, mais pas beaucoup… Au final c’était entre le Real Madrid et le PSG». Il y a Mbappé depuis un moment. Et au PSG.